الجولة 17 من دوري «الهواة» تنطلق اليوم

تنطلق في الساعة 5:20 من مساء اليوم منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراة «غلف إف سي» مع «يونايتد» في ملعب مدينة دبي الرياضية.

وتنتظر فِرَق المقدمة مباريات صعبة وقوية في الجولة الحالية، إذ سيلعب غداً الظفرة مع مجد، والجزيرة الحمراء مع الحمرية، فيما يخوض المتصدر الفجيرة مباراة قوية بعد غد أمام الذيد على ملعب الأخير، ويستضيف العربي فريق الإمارات، بينما يلعب دبا على ملعبه مع غلف يونايتد.

ويتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى (الهواة) فريق الفجيرة، برصيد 32 نقطة، يليه فريقا الظفرة والعربي ولكل منهما 30 نقطة، ثم دبا رابعاً بـ28 نقطة، وحتا 25، ويونايتد 21، والذيد والإمارات ولكل منهما 18 نقطة، ثم مصفوت 14، والحمرية و«غلف يونايتد» ولكل منهما 13، والجزيرة الحمراء 12، وأخيراً مجد و«غلف إف سي» ولكل منهما ست نقاط.