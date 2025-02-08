19 لاعباً يمثلون منتخب الإمارات في بطولة «أساطير الخليج»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن مشاركته في بطولة أساطير الخليج الأولى التي يُنظمها اتحاد كأس الخليج العربي وتستضيفها دولة الكويت في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث يلعب منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وعُمان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق والبحرين واليمن.

وقام اتحاد كرة القدم بتشكيل الجهازين الفني والإداري للمنتخب، حيث تم تعيين المدرب الوطني جمعة ربيع مدرباً للمنتخب في هذه البطولة، والمدرب الوطني وليد عبيد مساعداً، ومحمد عبيد حماد مديراً للمنتخب، وعبدالقادر حسن إدارياً.

وضمت قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة 19 لاعباً من نخبة من اللاعبين السابقين، هم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر، سعيد الكاس.

ويؤدي المنتخب حصته التدريبية الأولى في الخامسة مساء يوم بعد غدٍ الإثنين على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.