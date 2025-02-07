العروبة يتعاقد مع ويتنيس وأوتابور.. ويستغني عن 5 لاعبين

أعلنت شركة نادي العروبة لكرة القدم في بيان رسمي، أمس، التعاقد مع الموزمبيقي ويتنيس سيكوين (28 عاماً)، قادماً من دبا الحصن ويلعب في مركز الهجوم، كما أعلن التعاقد مع اللاعب فيف أوتابور (29 عاماً)، قادماً من الدوري الصيني ويلعب في مركز الجناح، وذلك استعداداً لخوض المباريات المتبقية في دوري أدنوك للمحترفين، وفي محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت طوال الموسم، وأدت إلى تذيل الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد، و13 خسارة دون تعادل، وقال البيان إن إدارة نادي العروبة استغنت عن خدمات خمسة لاعبين هم سالم راشد والكاميروني دافيد روي، والبرازيلي غابريل كاك، والإيراني محمد رضا آزادي، وبابكر تراولي.

وسجل فريق العروبة رقماً نادراً في عدد مرات تعرّضه للخسارة، بانقضاء الدور الأول، قياساً بالنسخ الماضية لدوري المحترفين بعد هزيمته في 12 مباراة، وكان العروبة قد استغنى عن مدرّبه السابق البرتغالي برونو بيريرا لسوء النتائج، وتعاقد مع مساعده البرتغالي أندريا جاسمينس لاستكمال الموسم.