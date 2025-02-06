إعلان إجراءات انتخاب منصور بن محمد رئيساً لـ «الأولمبية»

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة المستشار عمر ميران، وعضوية المستشار حسن علي المرزوقي والمستشار محمد المعمري، إجراءات انتخاب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الانتخابية، أمس، في دبي، بحضور مختلف وسائل الإعلام.

واستهل المستشار عمر ميران كلمته بتأكيد التزام اللجنة الانتخابية بتطبيق كل مبادئ الاستقلالية، والشفافية في كل الجوانب المتعلقة بمهام عملها، بمجرد تكليفها بإدارة العملية الانتخابية على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأوضح المستشار عمر ميران أن مراحل الإجراءات الانتخابية على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بدأت عقب توجيه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس السابق للجنة، على قيادته للحركة الأولمبية الوطنية في الفترة من 2009 إلى 2025، ليتم فتح باب الترشح لمدة خمسة أيام لشغور منصب الرئيس، وذلك وفق النظام الأساسي للجنة ولوائح الانتخابات المعتمدة من مجلس الإدارة.

وأشار ميران إلى أن اللجنة الانتخابية أعلنت، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة، غلق باب الترشح على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في الأول من فبراير الجاري، كما أعلنت ترشح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقعد الرئيس، ليتم الإعلان رسمياً عن إجراءات انتخاب سموه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.

وكشف رئيس اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن موعد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة، المتضمن بند انتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، إذ يعقد الاجتماع، في 26 مارس المقبل، بدبي وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة.