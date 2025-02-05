ذئاب دبي وبنجاش في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو

يقصّ فريق ذئاب دبي مع منافسه العنيد فريق بنجاش، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، شريط افتتاح النسخة الجديدة من بطولة «كأس دبي الذهبية 2025» للبولو.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة محلياً ودولياً، يمثلون ستة فرق، هي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية،

محمد خلف الحبتور، عن سعادته بانطلاقة الكأس الذهبية، موجهاً الشكر إلى أندية الدولة والفرق المشاركة، على الإسهام في إنجاح أنشطة الاتحاد، ومتمنياً التوفيق للفرق المشاركة واللاعبين، وللكأس النجاح.

كما تشهد البطولة، اليوم في الرابعة عصراً، مباراة مهمة تجمع فريق الإمارات ومنافسه التقليدي فريق الحبتور «حامل اللقب»، في مواجهة قوية ومثيرة.