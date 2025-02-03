1000 درّاج يشاركون في سباق «لي تاب دبي»

شارك أكثر من 1000 درّاج من الرجال والنساء من بينهم أكثر من 250 مشاركاً من خارج الدولة، في سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس)، الذي استضافته دبي للمرة

الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ونظمته شركتا بيلتون، وبي كول، للفعاليات، أمس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية شركة شكودا للسيارات.

حضر السباق وتوج الفائزين أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، فيما ألقت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، صفية الصايغ، الكلمة الافتتاحية للحدث، وأعطت شارة انطلاق السباق وتابعت مجرياته وصولاً إلى خط النهائي ومنصة التتويج، كما حضر فعاليات السباق المدير العام لشركة «بيلوتون» للفعاليات المنظمة للحدث فيروز القاضي.

وقال سعيد حارب: «سعداء بالمشاركة الواسعة للدراجين، خصوصاً الذين حضروا من خارج الدولة للمشاركة في هذا السباق الشهير، الذي يجمع بين فخامة وروعة وجمال مدينة دبي وعراقة وتقاليد واسم طواف فرنسا (تور دي فرانس) الأشهر في العالم، وعاش فيه المتسابقون أجواء المنافسة القوية واستمتعوا بمشاهدة أجمل المعالم السياحية، ومروا خلاله بمناطق متنوعة تم اختيار مسارها بعناية، بداية من حي دبي للتصميم الذي يعد من أرقى المناطق في دبي، مروراً بمناطق سكنية وسياحية متعددة، وكذلك منطقة المرموم التي تضم أكبر محمية طبيعية في العالم ومسارات عالمية مخصصة للدراجات، وسط البحيرات الاصطناعية الفريدة، وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي التي أصبحت ملتقى الأحداث الدولية الاقتصادية والرياضية المختلفة».

وأضاف حارب: «أصبحت دبي من أهم مدن العالم الداعمة للرياضة بشكل عام، ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، حيث تستضيف العديد من بطولات الدراجات الهوائية العالمية والمحلية على مدار العام، وتنظم ست بطولات دراجات هوائية في فبراير الجاري».

وفاز السوري إبراهيم الرفاعي المقيم في الإمارات بلقب النسخة الأولى من سباق «لي تاب دبي» بعد منافسة قوية، تلاه إيفان كورمشتشيكوف في المركز الثاني، وحل دانيل كونوتوب في المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات فازت أولها شيكل بالمركز الأول، وابتسام زايد في المركز الثاني، وأوليفوجا باليسيسيتي في المركز الثالث. وكانت دارسي مينتون البالغة 15 عاماً، واحدة من أصغر الفائزات، حيث فازت بالمركز الأول في سباق 50 كيلومتراً.

وشارك في السباق عدد من أساطير الدراجات الهوائية، أبرزهم التشيكي يان سفورادا، أيقونة الدراجات الهوائية الذي فاز ثلاث مرات في مراحل طواف فرنسا، كما شارك أيضاً السلوفاكي بيتر فليتس، بطل العالم ثلاث مرات، وأخوه مارتن فليتس، العضو الرئيس في فرق الدراجات الهوائية البارزة، ويعقوب تروسكاو، الموهبة الواعدة التي تمثّل الجيل المقبل من هذه الرياضة.

وضم السباق أربعة مسارات امتد الأول منها لمسافة 100 كيلومتر، والثاني مسافة 50 كيلومتراً، فيما امتد مسار السباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً، وخُصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر ثلاثة إلى 14 عاماً الذي امتد لمسافة ثلاثة كيلومترات.