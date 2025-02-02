منتخب أصحاب الهمم للدرّاجات يشارك في بطولة آسيا

يشارك المنتخب الوطني للدرّاجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم في النسخة الـ13 من بطولة آسيا للدراجات التي انطلقت أمس، في تايلاند وتستمر حتى العاشر من فبراير الجاري.

وتضم قائمة المنتخب: ذيبان المهيري، وأحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، وسالم الجنيبي، وسلامة الخاطري، وعايض الأحبابي، وسعيد الظاهري والمدرب محمد المروي.

وتأتي مشاركة المنتخب بعد سلسلة من التحضيرات المكثفة، إذ يسعى اللاعبون إلى تحقيق نتائج مشرفة تضاف إلى سجل إنجازات رياضة أصحاب الهمم، بعد أن حقق دراجو المنتخب نجاحات لافتة في البطولات السابقة، بتقلدهم خمس ميداليات (ذهبيتان، فضيتان، وبرونزية) في بطولة آسيا للدراجات التي أُقيمت في ألماتي الكازاخستانية في يونيو 2024.

من جهته، قال رئيس البعثة ولاعب المنتخب الوطني ذيبان سالم المهيري: «واثقون بقدرتنا على تقديم أداء قوي والمنافسة على المراكز الأولى، وهذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الوطنية لتعزيز مكانة الإمارات في الرياضات البارالمبية على المستويين القاري والدولي».