شراكة بين «الاقتصاد والسياحة» ونادي دبي لكرة السلة

عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة استراتيجية مع نادي دبي لكرة السلة، لتصبح أحد الرعاة المؤسسين للنادي، وهو ما يفسح المجال لتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للرياضة والفعاليات والترفيه.

وأكد الطرفان أمس، أنه بموجب هذه الشراكة ستتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع فريق دبي لكرة السلة، لتقديم الدعم بما يضمن نمو وتطوّر رياضة كرة السلة في الإمارة، سواء على مستوى اللاعبين أو المشجعين.

كما سيتم وضع شعار دبي وموقع زوروا دبي visitdubai.com على قمصان الفريق، وكذلك في أماكن بارزة في «كوكاكولا أرينا» خلال المباريات التي يخوضها الفريق محلياً، وكذلك الترويج لدبي أمام الجمهور الدولي خلال مبارياته على أرضه وفي الخارج، كما تسلط هذه الشراكة الضوء على الالتزام المشترك بين الجانبين للتعريف بالإمارة، باعتبارها وجهة مفضلة للزيارة بالنسبة للجميع.

وكان فريق دبي لكرة السلة سجّل اسمه في التاريخ هذا الموسم، باعتباره أول فريق من الشرق الأوسط يشارك في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، حيث يواجه أفضل الفرق من البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا والجبل الأسود في مباريات تُقام بنظام الذهاب والإياب.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة، إن هذه الشراكة مع نادي دبي لكرة السلة تأتي لتدعم جهودنا من أجل جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أن هذا التعاون يسهم بشكل أساسي في دعم المشهد الرياضي محلياً، ويؤكد مكانة دبي وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب مشجّعين من مختلف الجنسيات.

ورحّب المدير العام والشريك المؤسس لنادي دبي لكرة السلة، ديان كاميني سيفتش، بهذه الشراكة، وقال إن دبي رسّخت مكانتها باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية العالمية، وسيسهم نادي دبي لكرة السلة في استقطاب المزيد من الزوّار من أوروبا، من خلال مشاركته في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، الأمر الذي يتيح إمكانية متابعة المباريات في «كوكا كولا أرينا»، إلى جانب توفير الفرصة لزيارة أبرز المعالم الشهيرة في الإمارة، والاطلاع على ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق.