5 نزالات لمنتخب الجودو في «باريس غراند سلام» اليوم

يخوض المنتخب الوطني للجودو، اليوم، خمسة نزالات ضمن منافسات «الوزن الخفيف»، في افتتاح بطولة «باريس غراند سلام» الكبرى.

وتشهد الجولة الافتتاحية مشاركة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كغم»، ونارمند بيان، وناجي كازيبك «وزن تحت 66 كغم»، وكريم عبداللطيف، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كغم». ويختتم المنتخب مشاركته بعد غد عبر اللاعبين طلال شفيلي «وزن تحت 81 كغم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كغم»، وظافر كوستوف، «وزن تحت 100 كغم».

وينظم الاتحاد الفرنسي البطولة بإشراف الاتحاد الدولي، في قاعة «أكور أرينا باريس»، وتختتم بعد غدٍ بمنافستي الأوزان المتوسط والثقيل.

وشارك عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة، الدكتور ناصر التميمي، ومدرب المنتخب فيكتور سيكتروف، في قرعة البطولة أمس، عبر «تقنية الفيديو».