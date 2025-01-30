4 فِرَق تحمل ملامح «بطل سلة دبي»

قدمت أربعة فرق من أصل 10، شاركت في بطولة دبي الدولية لكرة السلة ضمن دور المجموعات، الذي أسدل الستار عليه مساء أمس، أوراق اعتمادها بقوة، كأبرز المرشحين للظفر بكأس النسخة الـ33، المقامة على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى الأحد المقبل.

واستطاع فريقان من الفرق الأربعة المرشحة للّقب، مع ختام الجولة الرابعة، أول من أمس، الحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم، هما وصيف نسخة العام الماضي «سترونغ غروب» الفلبيني، و«أهلي طرابلس» الليبي، بجانب التحسن الملحوظ في مستوى لاعبي الحكمة اللبناني ومنتخب تونس بامتلاكهما مقومات هوية الفريق القادر على بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

وقال نجم كرة السلة الإماراتية السابق عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة رئيس لجنة الحكام، حمدان الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المستوى الفني الذي ظهرت عليه مباريات دور المجموعات، كشفت عن ملامح البطل التي تبدو واضحة في فريق سترونغ غروب والحكمة اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، ومنتخب تونس».

سترونغ غروب

وأكد الزعابي أن «حظوظ سترونغ غروب هي الأوفر لحصد اللقب، في ظل امتلاكه لاعبين من طراز رفيع من العناصر الفلبينية، على صعيد مركز صانع الألعاب يتمتع بانتقال سريع بالكرة من الدفاع إلى الهجوم، ونسب تسجيل مرتفعة بالرميات الثلاثية، بجانب عناصر أجنبية محترفة ذات بنية جسمانية قوية من الناحية الدفاعية، والقدرة على الاختراق تحت سلة المنافس من الناحية الهجومية».

الحكمة اللبناني

وأشار الزعابي إلى نقاط قوة الحكمة، قائلاً: «يمتلك الفريق دكة بدلاء على مستوى الأساسيين، ما يعطيه أفضلية واضحة، بجانب التفوق على الصعيد التكتيكي على أرض الملعب في توزيع الجهد البدني على كل عناصر الفريق، وامتلاكه ثلاثة عناصر رئيسة تؤهله لبلوغ النهائي، أولها مدرب محنك قادر على توظيف الجهد البدني، وسرعة التحرك، وأجانب على مستوى عالٍ».

أهلي طرابلس

وعرج الزعابي للحديث عن فريق أهلي طرابلس وقال: «إن مستواه في النسخة الحالية، أقل مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الفريق لايزال يحتفظ بأوراق قوية، إذ يمتلك جهازاً فنياً بقيادة اللبناني فؤاد أبوشقرا، الذي يتربع على عرش أكثر المدربين تتويجاً ببطولة سلة دبي، ويعرف كيفية اللعب على تفاصيل صغيرة لبلوغ النهائي، بجانب أن الفريق أظهر ندية كبيرة من حيث الجانب الدفاعي، منحته القدرة على عدم تلقيه لأي خسارة في دوري المجموعات».

منتخب تونس

وعن المنتخب التونسي، قال: «إن نقاط قوة المنتخب التونسي تكمن في الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبيه في المواجهات الكبرى، ومنهم على سبيل الذكر رضوان سليمان الذي خاض الكثير من المباريات في (سلة دبي) مع أندية مختلفة وحتى مع منتخب بلاده»، مشيراً إلى أن «نقطة الضعف الوحيدة التي يمكن أن تمنع (نسور قرطاج) من اللقب تتمثل في انخفاض المستوى البدني في نهايات المباريات».