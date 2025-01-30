3000 لاعب يشاركون بـ «الدوري العالمي» للكاراتيه في الفجيرة

أكد الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا مدير الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة، المهندس حميد شامس، أن نسخة 2025 - المقررة إقامتها للفئات العمرية تحت 21 عاماً، من 20 إلى 23 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية من 100 دولة - تعد البطولة العالمية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه الفئة.

وقال شامس في تصريحات صحافية: «إن البطولة من أهم محطات الدوري العالمي للعبة للفئات الصغيرة والشباب، ولا تقل أهمية عن قوة بطولة العالم للشباب»، مشيراً إلى أن «هناك مفاجآت عدة تنتظر النسخة المقبلة التي تقام على مجمع زايد الرياضي في الفجيرة».

وأضاف: «جولة الدوري العالمي في الفجيرة، المحطة الوحيدة على صعيد دول المنطقة وشمال إفريقيا، وتحمل الكثير من التحديات والطموحات للمشاركين من كل دول العالم، ويترقبها نجوم المستقبل من العناصر الشابة حول العالم».

وتابع: «نعمل بحسب رؤية وتنسيق رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، الذي يحرص بدوره على تذليل كل العقبات، والتنسيق مع كل الجهات، سواء في إمارة الفجيرة أو مع الاتحاد الدولي، لكي تواصل البطولة النجاحات المعروفة عنها».

وأكمل: «تسعى الفجيرة إلى تسخير كل الإمكانات لنجاح البطولة، وهو ما شهدناه في النسخ السابقة، وفي كل مرة يتم الإعلان عن استضافتها في الفجيرة نشهد رغبة عدد كبير من لاعبي العالم للوجود في ضيافة الإمارات، إذ اعتاد الرياضيون أن أي بطولة تقام في ضيافتنا تشهد النجاح في التنظيم والضيافة المثالية، وتقديم كل الخدمات التي تجعل اللاعب يقدم أفضل ما لديه في المنافسات».