بوعصيبة: راشد البلوشي مفاجأة العام الجديد في منتخب الدراجات

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، أن طواف الشارقة الدولي العاشر سجل إنجازات إماراتية عدة، أبرزها البطل الجديد راشد البلوشي الذي سيكون إضافة قوية إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح في أول اختبار، وسجل أفضل بداية له في أول بطولة رسمية وسط كوكبة من الدراجين العالميين.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نبني منتخباتنا للمستقبل، ونركز على أن يكون هناك جيل ثانٍ وثالث من الدراجين، كما أن التعاقد مع المدرب الكندي العالمي، ريتشارد وولز، سيشكل إضافة إلى دراجات الإمارات والمنتخبات لتأسيس لاعبين مميزين، وتكملة ما بدأناه منذ ثلاثة أعوام، وكانت مفاجأة العام الجديد الدراج راشد البلوشي الذي انضم للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني، ونجح في الفوز بالقميص الأحمر، في طواف يوجد فيه 29 فريقاً من 23 دولة».

وكان البلوشي قد فاز بالقميص الأحمر الخاص بالمرتفعات في طواف الشارقة، وحصد 16 نقطة، بعد أن تم اختياره من قبل المدير الفني الكندي، ريتشارد وولز، كما حصل لاعب المنتخب الوطني عبدالله جاسم على قميص الإمارات المخصص لأفضل دراج إماراتي في السباق. وأضاف بوعصيبة: «إنجاز جديد وكبير للمنتخب، ما تحقق عن طريق عبدالله جاسم، هو بداية رائعة للعام الجديد الذي سيشهد مجموعة كبيرة من التحديات والبطولات، بداية من الشهر المقبل، والمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق والمضمار، بمجموعة كبيرة من الدراجين».

وشارك المنتخب الوطني للدراجات في طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات، وكان الطواف أول مهمة رسمية للمدير الفني العالمي، ريتشارد وولز، الذي نجح الاتحاد في التعاقد معه، وأيضاً مدير المنتخب محمد بن شفيع، إضافة إلى الدراج راشد البلوشي للمرة الأولى.