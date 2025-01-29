اتحاد الكرة يستضيف دورة «فيفا» للحكام المرشحين لمونديال 2026

يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم دورة الحكّام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي يُنظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) من 27 إلى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 حكماً من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، من ضمنهم الحكمان الإماراتيان عادل النقبي وعمر آل علي.

بدأت الدورة، أمس، في فندق ميلينيوم مردف، بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، ورئيس لجنة الحكام في «فيفا»، الإيطالي بييرلويجي كولينا، ونائب رئيس اللجنة القطري، هاني بلان، ومدير إدارة الحكام في «فيفا» السويسري ماسيمو بوساكا، إضافة إلى نخبة من محاضري الاتحاد الدولي للجوانب الفنية والطبية واللياقة البدنية، والدعم التقني والتكنولوجي.

وأكد الظاهري أن تنظيم هذه الدورة ثمرة من ثمرات التعاون الناجح بين الاتحادين الإماراتي والدولي، مؤكداً أن الإمارات لديها إمكانات كبيرة لتنظيم الدورات والبطولات.

وتشهد دورة الاتحاد الدولي محاضرات نظرية تتناول قوانين اللعبة ومناقشة الحالات التحكيمية والأمور المتعلقة بإدارة المباريات، فيما ستُقام التطبيقات العملية خلال الفترة الصباحية التي سيتم خلالها إقامة مباراتين يومياً على ملاعب اتحاد الكرة، يُديرها الحكّام المشاركون، كما يتم توفير تقنية الفيديو لرصد الحالات الحساسة، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات واختبارات فنية وبدنية.

. 32 حَكماً من آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا يشاركون في الدورة.