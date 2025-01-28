الكشف عن موعد انضمام حكيم زياش إلى النصر

كشفت تقارير صحافية، عن اتمام نادي النصر الإماراتي اتفاقه مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي، ليحل بديلا لمواطنه عادل تاعرابت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة «غازيتا فوتبول» التركية أن النصر الإماراتي توصل لاتفاقٍ للتعاقد مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع جلطة سراي، مؤكدة أن حكيم زياش سيتوجه إلى دبي اليوم أو غدًا لإجراء الفحوصات الطبية، ومن ثم التوقيع على العقد الرسمي.

ويغادر النجم المغربي حكيم زياش فريق غلطة سراي خلال الميركاتو الحالي، بسبب خروجه من حسابات المدرب أوكان بوروك، وأشارت إلى أن ألفريد شرودر مدرب النصر الحالي، نجح في إقناع حكيم زياش بالانضمام إلى الدوري الإماراتي، خصوصًا وأنهما عملا سابقًا في ناديي أياكس وتفينتي.

وأشارت التقارير، إلى أن غلطة سراي منح الإذن لحكيم زياش من أجل إجراء المفاوضات مع الأندية التي يريد الانتقال إليها، وأفيد كذلك أن المغربي يجري محادثات مع ليل.

يذكر أن حكيم زياش (31 عامًا)، لعب 34 مباراة مع غلطة سراي، ساهم خلالها لاعب كرة القدم في تسجيل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.