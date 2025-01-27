حسم بطاقات التأهل في كأس دبي الفضية البولو.. الثلاثاء

تختتم عصر الثلاثاء مباريات الدور التأهيلي لبطولة كأس دبي الفضية للبولو 2025 التي تقام بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في "دبي لاند" وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة خمسة فرق وبـ"هانديكاب 20 جول".

ويلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء الفريق روزندو تيروجيوتار ولوكاس مونتيفردي و تيودور لاكاو مع فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش ومعه فريديكو بوتوبسكي وجينارو رينجا وتوماس لابورد، فيما يتقابل فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور ومعه براتولوم بايوجار وخان يوريش وباتوستا بايوجار مع فريق غنتوت بقيادة نجمه ناصر الشامسي ومعه يانشي امربوجيو وماركوس ارايا وجونزالو فيراري.

وستكون المواجهتان حاسمتان لتحديد هوية طرفي المباراة النهائية وحسم بطاقات التأهل عن الدور التمهيدي في كأس دبي الفضية البولو.