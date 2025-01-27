«يوتيوبر» يقود فريق زامبانغا في «سلة دبي»

يعتمد فريق زامبانغا الفلبيني في ظهوره الأول ببطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في نادي النصر، وتمتد إلى الثاني من فبراير المقبل، على خدمات صانع الألعاب كيت جيمينيز (21 عاماً)، صاحب الشعبية الكبيرة على منصة «يوتيوب» التي يحظى فيها بأكثر من 200 ألف متابع، ويستعين بها في نشر مقاطع مصورة، تعكس موهبته في اللعبة، وقادته قبل عام للاحتراف في الدوري الفلبيني الممتاز.

وقال كيت، المولود في السعودية، لـ«الإمارات اليوم»: «منذ عودتي أنا وعائلتي إلى الفلبين، بدأت ممارسة كرة السلة التي تعد اللعبة الشعبية الأولى في بلدي، قبل أن أنتقل فعلياً قبل خمسة أعوام لنشر مقاطع عن مهاراتي في اللعبة على منصة (يوتيوب) وفيديوهات المباريات التي أخوضها في المناطق المكشوفة، في خطوة فتحت الباب أمامي لدخول عالم الاحتراف، وتحقيق حلمي باللعب في الدوري الفلبيني».

وأوضح: «حظيت الفيديوهات التي نشرتها بمتابعة كبيرة بين أوساط المجتمع الفلبيني، لتجد تلك الفيديوهات في عام 2022 اهتمام مسؤولين في نادي (سارانغاي مارلينز) الذين اتصلوا بي للانضمام إلى فريقهم، ولأنجح خلال عام 2023 في الانضمام إلى فريق (غان صنز)، والتتويج معه في موسمي الأول بلقب الدوري، في عقد سمح لي لاحقاً بالانتقال والتعاقد مع فريقي الحالي». وعن المشاركة في بطولة دبي، قال: «تحظى البطولة بشعبية كبيرة، وأنا سعيد بتسجيل مشاركتي الأولى فيها، خصوصاً أن الفرق الفلبينية باتت منذ سنوات منافساً دائماً على اللقب، وسبق لها التتويج بكأس البطولة في نسخة 2020 مع فريق (مايتي سبورت)».

واختتم: «أتطلع مع فريقي إلى تقديم مستويات تسعد الجمهور الفلبيني الكبير الذي عادةً ما يملأ مدرجات الصالة، وكان له الفضل من خلال منصات التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على مدى تنامي شعبية هذه البطولة في بلادنا».

بيروت وسترونغ غروب في قمة المجموعة الأولى اليوم

يخوض فريقا بيروت اللبناني وسترونغ غروب الفلبيني، في التاسعة من مساء اليوم، لقاء قمة يجمعهما لحساب الجولة الرابعة من الدوري التمهيدي، ويتطلع إليه الفريقان المتشاركان الرصيد ذاته، البالغ أربع نقاط، لتحقيق الانتصار الثالث، والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى.

ويلتقي في السابعة مساءً الشارقة الإماراتي وأهلي طرابلس، في مواجهة لحساب المجموعة الثانية، يطلبها الفريقان بشعار الانتصار الثاني، بعد أن حقق الشارقة، أول من أمس، الفوز على الوافد الجديد فريق زامبانغا الفلبيني بنتيجة (97-82)، فيما دشّن الفريق الليبي مشواره بالفوز على منتخب تونس (83-70).

«رمية ثلاثية» تهدي منتخب السلة الفوز على اتحاد عمّان

دي ماركو يقود المنتخب لفوز صعب على فريق اتحاد عمان الأردني. تصوير: سالم خميس

قادت الرمية الثلاثية الناجحة من صانع الألعاب، دي ماركو ديكسون، في الثواني الأخيرة، المنتخب الوطني لتحقيق فوزه الأول في «سلة دبي» على اتحاد عمّان الأردني بفارق نقطة واحدة (97-96)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، لحساب المجموعة الأولى ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات، وأسهمت النقاط الـ24 التي سجلها دي ماركو، وضمنها رميته الثلاثية الأخيرة، في منح المنتخب الفرصة بالعودة بنتيجة المباراة في ثوانيها الأخيرة، بعد أن فقد الصدارة طوال مراحلها.

ورغم البداية القوية للمنتخب خلال الشوط الأول، ونيل لاعبي «الأبيض» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (30-25 و22-16)، إلا أن بداية الشوط الثاني سجلت صحوة للاعبي الفريق الأردني، قادتهم لهيمنة مطلقة على نتيجة الربع الثالث (32-20)، والتقدم بفارق النقطة الوحدة، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي سجلت في دقائقها الأول أفضلية واضحة للأردنيين، قبل أن يتمكن المنتخب مجدداً من تقليص الفارق وحسم الفترة الرابعة (25-22)، والخروج بانتصار صعب بفارق النقطة الواحدة.

ويلتقي المنتخب، غداً، مع فريق بيروت اللبناني متصدر المجموعة، في مباراة يبحث من خلالها المنتخب عن انتصاره الثاني، خصوصاً أن «الأبيض» تعثر في مباراته الافتتاحية أمام «سترونغ غروب» الفلبيني بنتيجة (91-99).