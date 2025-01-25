4 ميداليات للإمارات في البطولة العربية للمبارزة

حصد لاعبو ولاعبات الإمارات أربع ميداليات متنوعة في البطولة العربية للمبارزة، التي تُقام منافساتها حالياً في مملكة البحرين، وتختتم يوم بعد غدٍ. وتوزعت الميداليات بين «ذهبية، وفضية، وبرونزيتين»، حيث توّجت هيام البلوشي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بالميدالية الذهبية في سلاح «الفلوريه» لفئة العموم للسيدات، وأضافت زميلتها حمدة التميمي، لاعبة المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الميدالية البرونزية في المنافسة نفسها.

وفي منافسات الرجال، فاز فارس البلوشي، لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بالميدالية البرونزية في سلاح «الفلوريه» لفئة العموم. وفي سلاح «السابر» لفئة السيدات، فازت مهرة عبدالله، لاعبة المنتخب ونادي شباب الأهلي، بالميدالية الفضية.