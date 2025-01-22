الجزيرة يعلن صفقة التعاقد مع المغربي إلياس الكريمي

أعلن نادي الجزيرة تعاقده مع المغربي، إلياس الكريمي، في أول صفقة يبرمها «فخر أبوظبي» خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي انطلقت يوم 14 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وذكر نادي الجزيرة، على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع مدافع المنتخب المغربي الأولمبي إلياس الكريمي، بعقد يمتد حتى عام 2029، لافتاً إلى أنه تم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، وسيرتدي القميص رقم «21».

وانضم الكريمي، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى الجزيرة قادماً من نادي اتحاد تواركة المغربي، حيث قدم اللاعب الشاب موسماً استثنائياً في الموسم الماضي مع الفريق اتحاد تواركة، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية المغربية والعربية والأوروبية.

وكان نادي الجزيرة الذي يقوده المدرب المغربي الحسين عموتة قد أعلن تجديد التعاقد مع مدافع فريقه الأول، حمدان العامري، لأربعة مواسم قادمة حتى عام 2029.