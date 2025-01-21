منتخب السلة يفتتح «دولية دبي» أمام «سترونغ غروب»

أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة عن مواجهة المنتخب الوطني لسترونغ غروب الفلبيني في افتتاح النسخة الـ34، المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتمتد حتى الثاني من فبراير المقبل، بمشاركة 10 من نخبة أندية ومنتخبات قارتَي آسيا وإفريقيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي، أمس، للإعلان عن تفاصيل البطولة، وتخللته مراسم القرعة التي أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، بجوار «سترونغ غروب» الفلبيني، وبيروت اللبناني، واتحاد عمان الأردني، والنصر الإماراتي، فيما جاء الوافد الجديد «زامبوانغا فالتتيريز» الفلبيني على رأس المجموعة الثانية، وتضم الحكمة اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب التونسي، والشارقة الإماراتي.

وحضر مراسم القرعة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء اللجنة، ومجلس إدارة الاتحاد، وممثلون عن الشركات الراعية.

وتقام البطولة في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، على أن تسفر نتائجه عن تحديد المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة، المتأهلة إلى الدور ربع النهائي الذي ينطلق 31 يناير الجاري.

من جهته، قال المدير الفني للمنتخب الوطني، الدكتور منير بن الحبيب، لـ«الإمارات اليوم»: «إن القرعة تخدم المنتخب من حيث تنوع المدارس التي تضمها المجموعة، بجانب مستوى الأندية الذي يماثل من حيث أسلوب اللعب والقوة تلك التي سيلتقيها (الأبيض) في مواجهتيه المصيريتين في 22 و25 فبراير في النافذة الثالثة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس أسيا 2025».

وأضاف: «الجهاز الفني لا يركز على لقاء سترونغ غروب الافتتاحي، بقدر التركيز على بقية مبارياته في المجموعة التي تضم فريق اتحاد عمان الذي يضم في أغلبه عناصر المنتخب الأردني، ويماثل من حيث المستوى نظيره المنتخب السوري، إضافة إلى فريق بيروت الذي يضم بدوره خيرة عناصر المنتخب اللبناني الذي نلتقيه في ختام مبارياتنا في التصفيات الآسيوية».

وأوضح: «تمثل بطولة دبي، من حيث جدولها الزمني، وقوة ومستوى المباريات، محطة إعداد مهمة لمواجهتي سورية ولبنان، الطامحين خلالها للحفاظ على آمال المنتخب في المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس آسيا، بجانب تعزيز حظوظ عودة (الأبيض) للمستوى التصنيفي (A) الوحيد الذي يسمح لمنتخبات القارة في الوجود ضمن البطولات الآسيوية، والتنافس على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم».

. القرعة تخدم المنتخب من حيث تنوع المدارس التي تضمّها المجموعة.