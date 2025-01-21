أبطال الإمارات يتألقون في تحدي الفجيرة للياقة البدنية

حقق أبطال الإمارات نتائج مميزة في ختام تحدي الفجيرة للياقة البدنية، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في فندق ومنتجع البحر.

وتوَّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة، فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة الرجال للهواة، وفريق «إل جي إس» الإماراتي في بطولة السيدات للهواة، وفاز الإماراتي ساليد الشويهي بالمركز الأول في منافسات الفردي للهواة.

وقال الشيخ عبدالله الشرقي في تصريحات صحافية: «إن مشاركة نحو 320 لاعباً ولاعبة يعد رقماً قياسياً جديداً للبطولة بنسختها الثالثة»، مضيفاً أن «البنى التحتية المميزة كانت عاملاً أساسياً في نجاح البطولة، إضافة إلى التنظيم المبهر، واستقطاب عدد من لاعبي العالم والإمارات للمشاركة في الحدث».