علي عادل ينتزع كأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة

فاز الفارس علي عادل إسحاق بلقب كأس محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لإسطبلات القدرة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي.

وشهد السباق مشاركة 173 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة، وتوج الفائزين الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان.

وانتزع علي عادل اللقب على صهوة الجواد «سانتاريم» المملوك لإسطبلات الخيول بعدما جاء في المركز السادس في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدّم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، وواصل تقدّمه في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً إلى المركز الثالث، قبل أن يقفز إلى المركز الأول في نهاية السباق في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

وجاء في المركز الثاني الفارس خالد طارق الكندي على صهوة الجواد «داكار» المملوك لإسطبل مطر للقدرة، بعدما احتل المركز الثامن في المرحلة الأولى، وتقدّم إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، ثم صعد إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة، قبل أن يقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الرابعة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبدالعزيز على صهوة الجواد «تورفيسكو» المملوك لإسطبلات إنجاز الخاصة.