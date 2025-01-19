«الشارقة واريورز» يكسب «دبي كابيتلز» في بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

تغلب فريق «الشارقة واريورز» على نظيره «دبي كابيتلز» حامل اللقب بفارق خمس نقاط في بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت التي تقام على مدار شهر كامل بمشاركة ستة فرق محترفة في أبوظبي ودبي والشارقة.

وقال عضو مجلس الإمارات للكريكيت زايد عباس في تصريحات صحافية إن «بطولة موانئ دبي العالمية تلعب دور مهم في تطوير المواهب المحلية»، مضيفاً أن «نسخة هذا العام تضم كوكبة من أفضل لاعبي الكريكيت على مستوى العالم ممن يحظون بشعبية كبيرة في بلادهم ومتابعة واهتمام كبيرين من محبي اللعبة من الآسيويين المقيمين في الدولة، ومن خلال قنوات البث التليفزيوني المختصة التي تحظى بتغطية المنافسات حول العالم لمئات الملايين من محبي وعشاق اللعبة».



وأكد عباس: «نجحت البطولة في تسليط الضوء على الإمارات كمركز أقاليمي كبير ومهم في مجال اللعبة الأشهر والأكثر جماهيرية على مستوى آسيا والعديد من دول العالم».