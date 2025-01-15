«الأولمبية» تحدد 30 الجاري موعداً لإرسال الخطط الفنية والمالية للاتحادات

عقدت اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعها، أول من أمس، برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ناصر التميمي، لبحث واستعراض سبل تطوير العمل الفني مع الاتحادات الرياضية، وزيادة مستوى التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالفائدة المرجوة على مستوى الحركة الأولمبية ونتائجها في الدولة.

ووفقاً لبيان صحافي، فقد ناقشت اللجنة كيفية تفعيل العمل المشترك مع الاتحادات الرياضية بصورة مستدامة، وتوزيع أدوار ومهام الأعضاء لمتابعة مختلف الجوانب، مع تشكيل فرق داخلية من أعضاء اللجنة الفنية، يتولى كل منها مهمة التواصل مع مجموعة محددة من الاتحادات، بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة.

وحددت اللجنة الفنية 30 يناير الجاري موعداً لإرسال الخطط الفنية والمالية للاتحادات الرياضية للمحافل المقبلة، مع البدء في مراحل الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين في الأول من مارس المقبل، وكذلك الاستعداد للنسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية خلال نوفمبر من العام الجاري.

كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعاً مشتركاً مع مختلف الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، إذ تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشاركات والمحافل الرياضية خلال العام الجاري، ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها البحرين.