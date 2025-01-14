الحبتور وبنجاش يقصّان شريط افتتاح كأس دبي الفضية للبولو

أسفرت قرعة النسخة الـ15 لبطولة دبي الفضية للبولو، التي سحبت أمس، عن مواجهة قوية في الافتتاح بين الحبتور وبنجاش، غداً، يتبعها مواجهة الإمارات مع ذئاب دبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي واتحاد البولو.

حضر المؤتمر الصحافي أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد البولو، محمد خلف الحبتور، ومدير البطولة المدير الفني لاتحاد البولو، سنتياغو توريغيتار، وقال الحبتور: «النسخة الحالية من البطولة ستشهد مشاركة خمسة فرق هي: الإمارات، وغنتوت، والحبتور، وبنجاش، وذئاب دبي، والقرعة جاءت متوازنة، ومن الصعب التكهن بالفريق الذي يمكن أن يحصد اللقب».

بدوره، أكد سعيد حارب دعم مجلس دبي الرياضي لرياضة البولو لأنها تضم أبرز نجوم العالم وتتسم بدقة وروعة التنظيم، وقال: «دبي تستضيف نحو 450 حدثاً رياضياً مختلفاً تشكل علامات فارقة ومن بينها البولو وقد لمسنا هذا عن قرب وأثلجت صدورنا البطولات التي تستضيفها دبي ونجاحها الباهر أمام ضيوف الإمارات».