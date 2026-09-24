سفارة الدولة بالمكسيك تهيب بالمواطنين توخي الحذر بسبب إعصار «بولو»

أهابت بعثة دولة الإمارات في مكسيكو سيتي بمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة المكسيكية بضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك نظراً للظروف الجوية المصاحبة لإعصار «بولو»، وما قد ينتج عنه من أمطار غزيرة، رياح قوية، وارتفاع في أمواج البحر في عدد من المناطق المكسيكية.

وأكدت البعثة عبر حسابها على منصة "إكس"، على أهمية اتباع كافة تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية : 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.