شباب الأهلي يتأهل مبكراً إلى نصف نهائي كأس اليد

حجز فريق كرة اليد في نادي شباب الأهلي، مبكراً، بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي من مسابقة «كأس الاتحاد» عقب نجاحه، أول من أمس، في حسم صدارة المجموعة الأولى، بفوزه على ضيفه دبا الحصن بنتيجة (29-22)، في ختام الدور التمهيدي.

كما شهدت الجولة - لحساب المجموعة الأولى ذاتها - فوز مليحة على ضيفه الوصل بنتيجة (23-21)، فيما فاز الشارقة على مضيفه النصر بواقع (31-24) في المجموعة الثانية.

وعزز شباب الأهلي صدارته لترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، منتزعاً من خلالها بطاقة التأهل المباشر، فيما سيخوض مليحة الوصيف برصيد سبع نقاط، ودبا الحصن الثالث بخمس نقاط، والوصل رابعاً بثلاث نقاط، مواجهات الدور ربع النهائي.

من جانبه، تصدّر الشارقة المجموعة الثانية بست نقاط، ليخوض بدوره مع باقي فرق المجموعة المقتصرة على ثلاث فرق مواجهات الدور ربع النهائي، مع كل من النصر وصيف المجموعة بأربع نقاط، والوحدة لذي يمتلك نقطتين.