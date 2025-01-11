مباريات اليـوم
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس - الوصل 17:05
الشارقة - خورفكان 17:05
الجزيرة - الوحدة 19:45
الدوري السعودي
العروبة - الهلال 17:45
الفيحاء - الاتحاد 21:00
دوري أبطال إفريقيا
ساجرادا - بيراميدز 20:00
إستاد أبيدجان - الأهلي 20:00
الجيش الملكي - الرجاء 23:00
الدوري الإسباني
بلد الوليد - ريال بيتيس 19:15
إسبانيول - ليغانيس 21:30
الدوري الإيطالي
أودينيزي - أتلانتا 18:00
تورينو - يوفنتوس 21:00
ميلان - كالياري 23:45
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