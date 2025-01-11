مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

بني ياس - الوصل 17:05

الشارقة - خورفكان 17:05

الجزيرة - الوحدة 19:45

الدوري السعودي

العروبة - الهلال 17:45

الفيحاء - الاتحاد 21:00

دوري أبطال إفريقيا

ساجرادا - بيراميدز 20:00

إستاد أبيدجان - الأهلي 20:00

الجيش الملكي - الرجاء 23:00

الدوري الإسباني

بلد الوليد - ريال بيتيس 19:15

إسبانيول - ليغانيس 21:30

الدوري الإيطالي

أودينيزي - أتلانتا 18:00

تورينو - يوفنتوس 21:00

ميلان - كالياري 23:45

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