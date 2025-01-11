رافينيا يهدي لاعبي برشلونة 30 هاتفاً ذهبياً من دبي قبل «الكلاسيكو»

أكد القطب الوصلاوي، ماجد الشيباني، أن اللاعب البرازيلي رافينيا قدّم هدايا فاخرة اشتراها من دبي للاعبي برشلونة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقررة غداً الأحد.

وقال الشيباني لـ«الإمارات اليوم»، إن اللاعب رافينيا قدّم 30 هاتفاً ذهبياً من طراز «آي فون» إلى لاعبي برشلونة، عقب الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة في السعودية.

وأضاف: «اللاعب البرازيلي اتفق معي على تجهيز 30 هاتفاً ذهبياً لتقديمها إلى لاعبي البارسا في حال فوز الفريق وتأهله إلى نهائي كأس السوبر الإسباني»، مشيراً إلى أن لاعبي برشلونة أبدوا إعجابهم بالهاتف الذي يمتلكه النجم الدولي رافينيا، والذي كان حصل عليه في نوفمبر الماضي، مع زميله الإسباني لامين يامال.

وأشار الشيباني إلى أنه سافر إلى جدة لمتابعة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، مبيناً أنه أحضر معه الهواتف من دبي، بينما تقرر بعد الاتفاق مع رافينيا حصول اللاعبين على الهواتف عقب الفوز في المباراة، لتصبح أفضل حافز لهم قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام المنافس التقليدي ريال مدريد غداً في النهائي، بعدما تغلب «الملكي» على ريال مايوركا، أول من أمس، بثلاثة أهداف دون رد.

يذكر أن ماجد الشيباني كان قد قدّم هاتفين إلى رافينيا ولامين يامال في نوفمبر الماضي، بطلب من اللاعب البرازيلي الذي أبدى رغبته في امتلاك هاتف على غرار الذي حصل عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب فوز «التانغو» بلقب كأس العالم 2022 في قطر، حيث قدّم لاعب «البلوغرانا» السابق نسخة تاريخية من الهاتف إلى جميع أعضاء المنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة في التاريخ.