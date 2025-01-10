(خاص) زايد اليحيائي: عائلتنا مرتاحة لقرار الادعاء البريطاني في وفاة شقيقي عبدالله.. القضية في بدايتها

عبرت عائلة البطل البارالمبي المرحوم عبدالله اليحيائي عن ارتياحها لقرار الادعاء العام في بريطانيا الذي وجّه تهمة القتل غير العمد (الخطأ) إلى الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، وكيت ديفيز، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017 بشأن وفاة الرياضي اليحيائي.

واعتبرت عائلة البطل اليحيائي أن القرار انصف قضية ابنها لاعب المنتخب الوطني ونادي خورفكان للمعاقين الذي توفي عندما كان يستعد للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، بعد ما سقط عليه القفص الحديدي الخاص برمي القرص أثناء تدريباته اليومية في مركز «نيوهام ليجر» شرق لندن في 11 يوليو 2017، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وتتألف أسرة المرحوم اليحيائي من تسعة أفراد، بينما تتألف عائلته الشخصية من خمسة أفراد (ولدان وثلاث بنات).

وقال شقيقه زايد اليحيائي في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»: «القضية ماتزال في بدايتها، والأهم أنه تم تحديد الجهات المتسببة وتوجيه الادعاء العام لها في التهمة الأساسية، تمهيداً للمحاكمة وإنصاف عائلة أخي ووالدتي التي عاشت أياماً صعبة، خصوصاً أنه ثاني ولد تفقده، وهو في عمر الشباب».

وأضاف: «نحن نتابع القضية مع الشرطة البريطانية أولاً بأول منذ الحادثة إلى يومنا الحاضر، وهم لم يقصروا معنا، حيث كانوا يزودونني بكل التحديثات شهرياً»، واصفاً «القضية بأنها كانت معقدة لتحديد الجهات المتهمة حتى تم حصرها في الجهتين المتهمتين»، مبيناً أنه اجتمع مع الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي وتم إبلاغه بالتفاصيل التي تم الإعلان عنها الخميس.

وأضاف: «نتمنى أن يسهم قرار الادعاء العام البريطاني في إنصاف قضية أخي المرحوم عبدالله وعائلتنا، وعائلته الشخصية بعد المصاب الكبير الذي حل بنا».

وكشف زايد أنه كان يتواصل بنفسه مع الشرطة بشكل مستمر، وكانت متعاونة معه، ومنهم المحقق مستر هيغن بريت، والمحققة كلير اللذان كانا يزوّدانه بجميع التفاصيل، وآخرون تقاعدوا سابقاً.

وأضاف: «منذ الأيام الأولى للحادثة أخبرونا بأن القضية تحتاج إلى وقت طويل لأسباب عديدة، منها اللجوء للعامل التقني الذي يفسر أسباب وقوع الحاجز، والمعدات وإجراءات السلامة، وأمور أخرى كانوا يشرحونها لنا باستمرار، فضلاً عن الاستعانة بشركات متخصصة في هذا الجانب، إلى أن تم تحديد الجهات المتسببة في الحادث».

وأشار إلى أن التأخير في اتخاذ القرار يعود إلى أسباب عدة، منها جائحة كورونا وصعوبة القضية، مشيراً إلى أنه يفكر في حضور جلسة النطق بالحكم النهائي.

وأكد أن قبول قرار المحكمة المتوقع سيكون رهن موافقة عائلة المرحوم البطل اليحيائي، التي تشعر بالتفاؤل لكون القضية تتابعها أعلى جهة قضائية في بريطانيا، وأن ذلك يعد انتصاراً للشرطة البريطانية بعد نجاحها في تحديد المتسبب في الوفاة.

ومن المقرر أن يمثل مسؤولو الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وديفيز أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 31 يناير.

يذكر أن اليحيائي أصيب أثناء التدريب لتمثيل منتخب الإمارات في فئة «إف 34» لمنافسات رمي القرص والرمح ودفع الجلة في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في لندن، ويعد من الأبطال المميزين منذ عام 2011، وقد أحرز العديد من الميداليات، منها فضية بطولة أوقيانوسيا 2016، وفضية وبرونزية في الألعاب العالمية في روسيا 2015، وفضية في بطولة الشارقة العالمية 2011.