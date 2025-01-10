284.95 مليون يورو القيمة السوقية لأندية السوبر الإماراتي القطري

بلغت القيمة السوقية لأندية السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم 284.95 مليون يورو، وذلك بحسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن تفاصيل ومواعيد النسخة الجديدة التي ستقام بمشاركة 8 فرق هي، الوصل وشباب الأهلي والوحدة والنصر من الإمارات، والسد والريان وقطر والوكرة من قطر، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وبحسب الموقع يتصدر فريق السد القطري قائمة أغلى الأندية الـ8 بقيمة تبلغ 65.40 مليون يورو، ويليه ثانيا الريان بقيمة 60.05 مليون يورو، ثم الوصل ثالثا بـ37.31 مليون يورو، وفريق شباب الأهلي رابعا بـ 35.88 مليون يورو، ثم الوحدة خامسا بـ 33.55 مليون يورو، والوكرة سادسا بقيمة تبلغ 22.08 مليون يورو، والنصر سابعا بقيمة 20.88 مليون يورو، وثامنا يأتي فريق قطر بقيمة 9 مليون يورو.

وعلى صعيد اللاعبين يتصدر القائمة محمد كمارا لاعب السد بـ 16 مليون يورو، ويليه روجرخيدس لاعب الريان بـ10 مليون يورو، ثم سردار ازمون لاعب شباب الأهلي بـ 7.5 مليون يورو، ويليهم فابيو ليما لاعب الوصل بـ7 ملايين يورو، ثم عمر خريبين لاعب الوحدة بقيمة تبلغ 5.5 مليون يورو، ثم عيسى العيدوني لاعب الوكرة رابعا بـ 5 ملايين يورو، ثم جلوبير ليما لاعب النصر بـ 4.5 مليون يورو خامسا، وسادسا يأتي بدر بانون لاعب قطر بـ1.20 مليون يورو.