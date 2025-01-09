ميثاء القبيسي تحلّق بكأس ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة للقدرة

فازت الفارسة ميثاء القبيسي بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 172 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

وحصلت ميثاء القبيسي على المركز الأول ممتطية صهوة الجواد «بكنك بارك باريسيان دون»، المملوك لإسطبلات زعبيل، بعدما جاءت في المركز السابع في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدمت إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، وواصلت تقدمها بوصولها إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل أن تنهي السابق في الصدارة بصعودها إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

أما الفارسة ليلى محمد المرزوقي فنالت المركز الثاني على صهوة الجواد «غولديكا فوليي»، المملوك لإسطبلات الكمدة، بعدما تصدرت السباق بحصولها على المركز الأول في المرحلة الأولى، ثم تراجعت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، وصعدت إلى الوصافة في المرحلة الثالثة، وحافظت على المركز الثاني في المرحلة الرابعة في ختام السباق.

وجاء في المركز الثالث الفارس مايد عادل الحوسني، على صهوة الجواد «دلهيا دي ميروس»، المملوك لإسطبلات السراب، بحصوله على المركز الرابع في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية، وصعد إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة، بينما أنهى السباق بحصوله على المركز الثالث في المرحلة الرابعة.