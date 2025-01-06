18 هدفاً في 3 مباريات.. «مهرجان أهداف» يُسعد الوصل والوحدة وخورفكان

عاد فريق الوصل إلى سكة الانتصارات إثر فوزه الكبير بسادسية نظيفة على حساب ضيفه العروبة في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الإثنين على استاد زعبيل في ختام الجولة الحادية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي شهدت كذلك تخطي الوحدة لعقبة دبا الحصن 4-1 وفوز خورفكان على بني ياس 5-2، ليترتفع عدد الأهداف المسجلة في المباريات الثلاث إلى 18 هدفاً.

وقدَّم "الإمبراطور" أداءً قوياً مقروناً بالنتيجة، ولم يجد أي معاناة تذكر خلال اكتساحه لضيفه، فالهدف المبكر الذي أحرزه علي صالح في الدقيقة الأولى منح الفريق السيطرة المطلقة وسهّل المهمة لاحقاً، إذ توالت بعدها الأهداف بواسطة فابيو ليما (15)، وكايو كانيدو (35)، وجونتاس سانتوس (41)، ولاعب العروبة لوكاس روزا الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه (69) وعاد فابيو ليما واحرز الهدف السادس (2+90). وبهذا الفوز، استعاد الوصل المركز الثامن مجددًا بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة، في حين تجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفي المواجهة التي احتضنها استاد آل نهيان وأقيمت في نفس التوقيت، صعد الوحدة صاحب الأرض إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بانتصاره الثمين على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 4-1، في لقاء تجنب فيه "العنابي" مفاجأة ضيفه الذي كان نداً قوياً خلال الشوط الأول.

وقص ساسا إيفكوفيتش شريط أهداف اللقاء في الدقيقة (6)، لكن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة إبراهيما سيسي (34) قبل أن يضع الهداف عمر خريبين "العنابي" في المقدمة (37). وفي الشوط الثاني، سجل زميله فاكوندو دانيال الهدف الثالث (75)، بينما أضاف إبراهيما ديارا الهدف الرابع (88) ليؤمن النقاط الثلاث التي رفعت رصيد الفريق إلى 21 نقطة، وفي المقابل تجمد رصيد دبا الحصن عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة التي كانت قد أقيمت عصراً، أكرم خورفكان وفادة ضيفه بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على استاد صقر بن محمد القاسمي. وقد جاءت غالبية الأهداف بطريقة رائعة. وأضاف "النسور" النقطة 14 إلى رصيدهم، بينما تجمد رصيد "السماوي" عند 8 نقاط.

وأفتتح أصحاب الأرض التسجيل بواسطة شيكنا دومبيا (13)، ورد بني ياس بهدفين متتاليين بواسطة سيل سامويل (28) وأرنود لوسامبا (31). وعاد شيكنا دومبيا وسجل الهدف الثاني له ولفريقه (59). أحرز البديل حمدان البشر هدفين لخورفكان (62) و(84)، واكتمل زميله عمر كيتا الخماسية (88).