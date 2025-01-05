معسكر منتخب ألعاب القوى الشتوي يختتم اليوم

يختتم منتخب ألعاب القوى، اليوم، معسكره الشتوي في دبي والعين بمشاركة 18 لاعباً ولاعبة في الرمي والسرعات والمسافات، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة المقررة في السعودية أبريل المقبل، والبطولة العربية في مايو المقبل المزمعة إقامتها في الجزائر، ودورة الألعاب الإسلامية في الرياض خلال سبتمبر المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام علي غزوان، في تصريحات صحافية: «حرص مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر على تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة المنتخبات الوطنية وقدراتها التنافسية التي تمكنها من المنافسة على النتائج الإيجابية في المنافسات الخارجية».

وأوضح: «هناك معسكر للمنتخب في الفصل الدراسي الثاني خلال رمضان المقبل لفترة أطول تمتد بين 25 و30 يوماً، ونحن حريصون على توفير أفضل فرص الإعداد للاعبين واللاعبات، بالتعاون مع الأندية، وهناك العديد من اللاعبين التحقوا بأنديتهم في معسكرات خارجية خلال الفترة الماضية، ما يسهم في تحقيق الأهداف المقررة، وتطوير قدراتهم، ورفع مستوى الاستعداد للاستحقاقات المقبلة».