معسكر «أبطال التايكواندو» ينطلق في الفجيرة 27 الجاري

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن تنظيم النسخة الثانية من معسكر الفجيرة الدولي لأبطال التايكواندو، خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، تزامناً مع استضافة الإمارات لبطولة كأس العرب للتايكواندو وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، اللتين ستُقامان في فبراير المقبل.

ويشارك في المعسكر التدريبي الذي يعتبر أحد أبرز المعسكرات التدريبية في التايكواندو نخبة من أبرز لاعبي العالم.

بدوره قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش لـ«الإمارات اليوم»: «يهدف المعسكر إلى توفير بيئة تدريبية مثالية للاعبين الذين سيشاركون في بطولتي العرب و(الفجيرة للتايكواندو) ويُعد أيضاً فرصة مثالية لاحتكاك لاعبي الإمارات مع لاعبي الدول الأخرى المتقدمة باللعبة، تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها الفجيرة مايو المقبل».

يُذكر أن ثلاثة من اللاعبين العرب الذين شاركوا في النسخة الأولى من المعسكر، فازوا بثلاث ميداليات أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة «باريس 2024»، وهم التونسي فراس القطوسي المتوّج بذهبية وزن تحت 80 كيلوغراماً، ومواطنه محمد الجندوبي الحاصل على برونزية وزن تحت 58 كيلوغراماً، والأردني زيد مصطفى الحائز فضية تحت 68 كيلوغراماً.