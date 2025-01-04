3 أندية أوروبية تراقب مهدي قائدي

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن اللاعب الإيراني مهدي قائدي الذي يلعب حالياً مع نادي كلباء، على سبيل الإعارة، من شباب الأهلي، مرشح لمغادرة دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، إن نادي «ريو آفي» البرتغالي يرغب في ضم لاعب كلباء خلال فترة الانتقالات الشتوية، فضلاً عن رغبة ناديي نوتينغهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني في ضمه.

وأكدت الصحيفة أن النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، قد يتخذ خطوات جادة للتفاوض مع نادي شباب الأهلي الذي يرتبط معه الدولي الإيراني بعقد حتى 30 يونيو 2026.

وأشارت إلى أن المفاوضات تطلب أن يقطع مهدي قائدي إعارته مع كلباء، وهو ما قد يصعّب مهمة النادي البرتغالي في كسب خدماته.

ولفتت إلى أن نادي ريو آفي ليس وحده في سباق التعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاماً، مبينة أن نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي الذي يحقق نتائج رائعة في الدوري الإنجليزي باحتلاله المركز الثالث، يراقب اللاعب الإيراني، والأمر نفسه بالنسبة إلى العملاق اليوناني أولمبياكوس.

ويعد مهدي قائدي من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يقدّم مستويات رائعة مع «النمور»، إذ شارك مع الفريق في تسع مباريات في الدوري هذا الموسم وأحرز ستة أهداف، مواصلاً تألقه مع الفريق الذي انتقل إلى صفوفه معاراً من «الفرسان» في الموسم الماضي، وخاض 25 مباراة، وأحرز 12 هدفاً.

وفي المقابل يلعب قائدي ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب إيران، حيث شارك معه في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في 15 مباراة، وأحرز أربعة أهداف ولعب ثلاث تمريرات حاسمة. وتبلغ القيمة السوقية للاعب كلباء أربعة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص في سوق انتقالات اللاعبين.

. قائدي يرتبط بعقد مع شباب الأهلي حتى 30 يونيو 2026.