ساعة «خليجي 26».. الثالثة لعُمان أم الثانية للبحرين

تطمح عُمان، الوصيفة، إلى التتويج للمرة الثالثة في تاريخها عندما تلتقي البحرين الساعية للقب الثاني، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت في المباراة النهائية لكأس الخليج الـ26 لكرة القدم (خليجي 26).

وستكون المرة الأولى التي تلتقي فيها عُمان والبحرين في النهائي منذ اعتماد نظام الإقصاءات في البطولة في نسخة 2004.

وأكدت عُمان تخصصها في نظام الإقصاءات، حيث تخوض النهائي السادس، وأحرزت اللقب مرتين عامي 2009 و2017، بعدما كان الحصول على المركز الرابع أفضل ما حققته على مدار 14 مشاركة سابقة في البطولة بنظام المجموعة الواحدة.

وتدين عمان بتأهلها للنهائي الثالث في آخر أربع نسخ إلى مدربها رشيد جابر الذي بإمكانه أن يصبح أول مدرب وطني يقود منتخب بلاده للقب الخليجي منذ مهدي علي مع الإمارات في 2013.

وتسلّم جابر البالغ من العمر 60 عاماً والذي يحمل شهادة في الهندسة على غرار مهدي علي، مهامه في سبتمبر بديلاً للتشيكي ياروسلاف شيلهافي، ونقل «الأحمر» إلى مكان آخر وأعاد للاعبيه «الروح والشغف»، كما تمنّى في أول تصريح له بعد توليه دفة القيادة.

ودخلت عُمان «خليجي 26» في الكويت وهي تعاني في تصفيات مونديال 2026 مع احتلالها للمركز الرابع في مجموعتها، وبفارق خمس نقاط عن العراق صاحب المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

لكن منذ مباراتها الأولى مع الكويت (1-1)، ثم فوزها على قطر 2-1، والتعادل مجدداً مع الإمارات 1-1 بعدما كانت خاسرة حتى الدقيقة 79 وتأهلها لنصف النهائي في صدارة المجموعة الأولى، أكدت أن هناك شيئاً تغير في المنتخب الذي كان تعرض لأربع هزائم من أصل ست مباريات في الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وتابع «الأحمر» مفاجأة منافسيه بالفوز على السعودية 2-1، رغم أنه لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه المنذر العلوي في الدقيقة 34، وسيغيب الأخير عن النهائي.

فك العقدة

من جانبها، تطمح البحرين إلى لقبها الثاني بعد الأول في النسخة قبل الماضية «خليجي 24»، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2019.

وضربت البحرين بقوة في بداية البطولة بتغلبها على السعودية 3-2، وكانت أول المتأهلين لنصف النهائي بتغلبها على العراق 2-0، قبل أن تخسر أمام اليمن 1-2 في مباراة تحصيل حاصل في الجولة الثالثة بعدما كانت ضامنة صدارة المجموعة الثانية، قبل أن تطيح بالكويت المضيفة في دور الأربعة 1-0.

وستكون مباراة اليوم الـ23 بين عُمان والبحرين في البطولة، وتميل الكفة لمصلحة البحرين بثمانية انتصارات مقابل خمس هزائم وتسعة تعادلات.

وسيسعى المنتخب البحريني إلى معادلة ألقاب عمان في البطولة إلى جانب كسر عقدة الأخيرة في الأدوار الحاسمة، حيث خسرت البحرين في أربع مواجهات مع عمان في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية.

وتعوّل البحرين على خط وسطها بقيادة كميل الأسود وسيد ضياء سعيد وعلي مدن ومحمد مرهون ومهدي حميدان، إلى جانب المهاجم محمد الرميحي الذي سيعوض غياب مهدي عبدالجبار المطرود في مواجهة نصف النهائي أمام الكويت.