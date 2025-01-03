فريق مانشستر سيتي للسيدات يشارك في اليوم المفتوح للفتيات

تستضيف «321 Sports»، يوم الأحد المقبل، بجزيرة الحديريات في أبوظبي فعاليات اليوم المفتوح، الذي تنظمه مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم، والذي يشمل حصصاً تدريبية عالية المستوى للفتيات من خمس إلى 16 سنة، تليها مشاهدة الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي للسيدات أثناء التدريب، إذ يحظى المشجعون بفرصة لمشاهدة لاعبات الفريق، مثل لورين كيمب، وأليكس جرينوود، وخيرا كيتنج، وماري فاولر، وخديجة شو في ملعب التدريب، كما يشهد الحدث أيضاً تنظيم مجموعة من المسابقات الحصرية التي تتضمن جوائز كبرى للفوز بها.

وقال رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مجموعة السيتي لكرة القدم، سيمون هيويت، في تصريحات صحافية: «يُعد اليوم المفتوح للفتيات فرصة رائعة لجمع اللاعبات من جميع أنحاء الإمارات للاحتفاء معاً بكرة القدم، ويضم الحدث حصص تدريب للاعبات الصغيرات، مع التركيز على المتعة والترفيه والتضامن بين الجميع، كما أن متابعة تدريبات فريق السيدات الأول بشكل مباشر ستبقى لوقت طويل في ذاكرة الحاضرين، إذ إنه يوم لا يفوّت بالنسبة لمشجعي كرة القدم».