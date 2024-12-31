الحمدان والصبحي يحدّدان مسار قمة السعودية وعُمان

تقام مباراتان من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، عندما يلتقي السعودية مع عمان، والكويت مع البحرين لتحديد هوية الفريقين اللذين سيلعبان المباراة النهائية السبت المقبل.

وتنطلق مباراتا «المربع الذهبي» بمواجهة السعودية مع عمان في الساعة 18:30 مساء على استاد جابر المبارك، بينما يلعب الكويت والبحرين في الساعة 21:45 مساء على استاد جابر الأحمد الدولي.

ويبرز في المباراة الأولى متصدراً لائحة ترتيب الهدافين، نجم «الأخضر» عبدالله الحمدان، ومهاجم «الأحمر» عصام الصبحي، إذ يمتلك كل منهما ثلاثة أهداف في رصيده، ويشكلان مصدر قوة خط الهجوم في كل فريق.

وتألق الحمدان بشكل لافت في الجولتين الثانية والثالثة، وقاد المنتخب السعودي إلى التأهل بصعوبة إلى نصف النهائي، بعدما أحرز هدف الفوز على اليمن في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتصر «الأخضر» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يكرر المشهد نفسه في المباراة الحاسمة أمام العراق، بإحرازه الهدفين الثاني والثالث ليفوز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما عصام الصبحي فلعب دور «البطولة» في الجولتين الأولى والثانية، عندما أسهم في حصول منتخب عمان على نقطة في مباراة الافتتاح بإحرازه هدف التعادل أمام الكويت، بينما قاد «الأحمر» إلى تحقيق «ريمونتادا» أمام قطر في الجولة الثانية، بإحرازه هدف التعادل من ركلة جزاء وهدف الفوز في الشوط الثاني.

وتأهل عمان إلى نصف النهائي بعدما تصدّر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، متفوقاً بـ«اللعب النظيف» على الكويت الذي جاء في المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، مقابل نقطتين في رصيد الإمارات وقطر اللذين ودّعا البطولة من دور المجموعات.

من جهة أخرى، يخوض «صاحب الأرض» منتخب الكويت مواجهة صعبة أمام نظيره البحريني، إذ يراهن «الأزرق» على خوض اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره الذي لعب دوراً كبيراً في تأهله إلى «المربع الذهبي».

وأسهم جمهور منتخب الكويت في تجاوز الفريق المباريات الثلاث من دون أي خسارة، على الرغم من أن الفريق لم يكن الطرف الأفضل خلالها، إذ تعادل بصعوبة مع عمان، بينما حقق انتصاراً مثيراً على الإمارات في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، على الرغم من أفضلية «الأبيض» واستحواذه على الكرة بنسبة 76%، بينما منح الجمهور فريقه قوة كبيرة في المباراة الحاسمة أمام قطر، لتنتهي بالتعادل ويتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

أما منتخب البحرين فيعد «الأفضل» في دور المجموعات من الجوانب كافة، على الرغم من خسارته في الجولة الثالثة أمام اليمن بهدفين مقابل هدف، لكن «الأحمر» كان قد حسم تأهله مبكراً بفوزه في الجولتين الأولى والثانية على السعودية والعراق.

ويأمل المنتخب البحريني أن يؤكد تفوقه على نظيره الكويتي، حيث لم يخسر أمامه في آخر خمس مواجهات رسمية، بفوزه في بطولة غرب آسيا 2014 بركلات الترجيح، وفي نسخة 2019 بهدف دون رد، وفي «خليجي 24» بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي كأس العرب بهدفين دون رد، بينما تعادلا في النسخة الماضية «خليجي 25» بهدف لكل فريق، وأخيراً فاز منتخب الكويت ودياً في سبتمبر الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف.