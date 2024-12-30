الوصل يحجز مقعداً في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين

بلغ الوصل الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي لكرة القدم)، بعد تعادله السلبي مع مضيفه بني ياس، في مباراة الإياب اليوم الاثنين.

وجاء صعود الوصل بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب على بني ياس 3-1 على استاد زعبيل.

وتنتظر "الإمبراطور" مواجهة من العيار الثقيل مع الفائز من الجزيرة والعين والتي ستُجري في وقت لاحقا اليوم.

وجاءت مباراة بني ياس والوصل أقل من المتوسط، إذ كان الوصل الطرف الأكثر وصولا للمرمى، على العكس من السماوي والذي لم تكن له أي ردت فعل تعكس نواياه بتعويض فارق الهدفين اللذان تخلفا عنهما في مباراة الذهاب.

وسجل الوصل هدفين على مدار شوطي المباراة بواسطة سفيان بوفتيني، وكايو كانيدو، وتم الغاؤهما بداعي التسلل.