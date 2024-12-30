28 ميدالية لمنتخب الدراجات في البطولة العربية للمضمار

أنهى منتخب الدراجات مشاركته في البطولة العربية للمضمار التي اختتمت، أول من أمس، في القاهرة بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة، يمثلون ثماني دول عربية، إذ حصد أبطال الإمارات 28 ميدالية ملونة، بواقع ثماني ذهبيات، و11 فضية، وتسع برونزيات.

ونجح المنتخب الوطني، خلال اليوم الأخير من البطولة، في تحقيق 11 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتين لمحمد المطيوعي وعبدالله جاسم، في سباقات الأومنيوم والأسكراش، بقيادة من قائد المنتخب الوطني أحمد المنصوري، الذي شارك في السباقين، وأحرز برونزيتين.

كما نجح المنتخب في إضافة أربع فضيات عن طريق كل من صفية الصايغ في المطاردة الفردية، وأحمد المنصوري وسيف معيوف بسباق الماديسون للكبار، ويوسف أميري وخالد النعيمي في سباق الماديسون للشباب، فيما أحرز يوسف أميري فضية في المطاردة الفردية.

وأضاف منتخب الكبار برونزية سباق السرعة الفرقية، وكذلك برونزية السرعة الفرقية للشباب، وبرونزية لزهرة حسين في المطاردة الفردية.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، أهمية النتائج التي حققها منتخب الإمارات في البطولة، مشيراً إلى أن كل بطولة عربية يشارك فيها المنتخب يبحث من خلالها عن اكتشاف دراجين جدد، يصبحون إضافة للمنتخب في البطولات العربية والقارية المقبلة.