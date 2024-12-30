«المشخص 33» بطل سباق «الشواحيف الخشبية»

توج القارب «المشخص 33» بلقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات للشواحيف الخشبية السريعة، ضمن فعاليات مهرجان خورفكان البحري التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بمشاركة 22 متسابقاً من الإمارات والكويت والسعودية.

وتمكن «المشخص 33»، بقيادة النوخذة أحمد بن ذيبان ومساعده وليد بن ذيبان، من حسم المنافسة لصالحه وسط أجواء تنافسية على مياه خورفكان، في حين حل قارب «سبيدي» من الكويت، بقيادة النوخذة مصطفى الدشتي، في المركز الثاني، تلاه القارب «رهيب» من الكويت أيضاً، بقيادة النوخذة خالد كرم ثالثاً.