الشارقة يطلب «السعادة».. و«ديربي» واعد بين النصر وشباب الأهلي

يستقبل فريق الشارقة في الساعة 16:55 من عصر اليوم، ضيفه الوحدة «حامل اللقب»، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم)، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، بعدما كان لقاء الذهاب انتهى لمصلحة «العنابي» بهدف نظيف.

ويخوض «الملك» المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز وبفارق هدفين إذا ما أراد التأهل مباشرة، في حين أن التعادل سيقود المباراة لركلات الترجيح مباشرة.

في المقابل، يخوض الوحدة اللقاء وهو في وضعية جيدة بامتلاكه فرصتين، إذ يكفيه الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحصد بطاقة التأهل، وتصب المواجهات المباشرة بينهما في المسابقة بمصلحته، إذ خلال 11 مباراة سابقة فاز في ستة لقاءات، مقابل انتصارين فقط لـ«الملك»، وتعادلا ثلاث مرات.

وفي المباراة الثانية، يستضيف النصر فريق شباب الأهلي الساعة 19:45 مساءً على استاد آل مكتوم، في «ديربي دبي» الذي سيكون واعداً في ظل التنافس التاريخي ونتيجة الذهاب التي حسمها «فرسان دبي» 2-صفر، وهي نتيجة على الورق إيجابية للغاية، لكنها في مقياس مباريات «الديربي» ليست كافية لتحديد المتأهل.

ويتساوى الطرفان في المواجهات التاريخية الـ12 التي جمعتهما في المسابقة، إذ حقق النصر خمسة انتصارات، ومثلها لشباب الأهلي، كان آخرها مباراة الذهاب في النسخة الحالية، في حين تعادلا مرتين.

ويدرك «العميد» أن المهمة لن تكون سهلة، وسيحتاج لأن يكون لاعبوه في يومهم، وأن يستغلوا أنصاف الفرص للتسجيل، إذ يحتاج للانتصار بفارق ثلاثة أهداف لضمان التأهل مباشرة، في حين أن الفوز بفارق هدفين سيعني الحسم عبر ركلات الترجيح.

ومن جهته، يدخل شباب الأهلي، وهو مرشح فوق العادة، لحصد بطاقة التأهل، إذ إنه قدم أداءً قوياً في مباراة الذهاب استحق عليه الانتصار، كما أنه يتمتع بأفضلية هدفين ذهاباً، ما يعزز من فرصه في العبور إلى المربع الذهبي بأكثر من سيناريو، أقله الخسارة بفارق هدف وحيد.

وتختتم مواجهات ربع النهائي مساء الغد، حينما يستقبل بني ياس ضيفه الوصل الساعة 16:55 عصراً في «الشامخة»، ويحل العين ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة الساعة 19:45 مساءً.