أرقام المنتخب في «خليجي 26» صادمة.. 1% نسبة نجاح التهديف

اختتم المنتخب الوطني مشاركته في كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ26، بخروجه من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما سجل أرقاماً صادمة أسهمت في عدم تأهله إلى نصف النهائي، إذ استحوذ على الكرة وسدد بكثافة، لكن بعيداً عن الفاعلية الهجومية.

وحقق «الأبيض» أرقاماً سلبية أسهمت في الحصيلة الضعيفة لمشاركته في البطولة المقامة حالياً في الكويت، أبرزها إحراز ثلاثة أهداف فقط، بواقع هدف في كل مباراة، على الرغم من أن «الأبيض» سدد 42 كرة في المباريات الثلاث، بنسبة نجاح أقل من 1% في ترجمة هذه المحاولات إلى أهداف، إذ سدد 12 مرة في مباراته أمام قطر، خمس منها بين الخشبات. وفي مباراة الكويت سدّد 19 مرة جاءت تسع منها باتجاه المرمى، وفي مباراة عمان سدّد 11 كرة أربع منها باتجاه المرمى.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص في إحصاءات اللاعبين والمباريات، تصدى خالد عيسى لفرصتين فقط في المباريات الثلاث، بواقع فرصة في مباراة الكويت ومثلها أمام عمان.

ولم يستثمر المنتخب تفوقه الكبير في مباراته أمام الكويت بعدما بلغت نسبة استحواذه على الكرة 74%، مقابل 26% لصاحب الأرض الذي حقق الفوز في الوقت القاتل 2-1، كما استحوذ على الكرة في مباراته أمام قطر بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح «العنابي» وتعادل 1-1، بينما خسر الاستحواذ في مباراته أمام عمان بنسبة 43% لـ«الأبيض»، مقابل 57% لصالح «الأحمر»، وانتهت المواجهة 1-1.

وحصل المنتخب الوطني على 28 ركلة ركنية لم يستفد منها في إحراز أي هدف في المباريات الثلاث، إذ حصل على 11 ركلة ركنية في مباراته أمام عمان، وعلى ثمانٍ أمام الكويت، وتسع أمام قطر.

وارتكب لاعبو المنتخب الوطني 47 مخالفة في المباريات الثلاث، وكان خالد الظنحاني الأكثر ارتكاباً للمخالفات بواقع ست مرات، بينما بلغت حصيلة اللاعبين من البطاقات خمسة إنذارات حصل كوامي على إنذارين منها، وإنذار لكل من عصام فايز وفابيو ليما وخليفة الحمادي، بينما حصل كوامي على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام الكويت لحصوله على إنذارين.

ويعد يحيى الغساني الأكثر خطورة في قيادة هجمات المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين، وسدّد 11 مرة في المباريات الثلاث، جاء ثلاث كرات منها باتجاه المرمى.

وشارك خمسة لاعبين في جميع مباريات الفريق في البطولة، وهم خالد عيسى وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي وماركوس ميلوني ويحيى الغساني، في المقابل أشرك المدرب البرتغالي باولو بينتو في المباريات الثلاث 19 لاعباً.

أما على صعيد عدم اكتمال هجمات المنتخب فقد ارتكب اللاعبون مخالفة التسلل ثلاث مرات، بواقع مرتين أمام الكويت ومرة واحدة أمام قطر.