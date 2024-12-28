«الأخضر» يدخل اختبار «أسود الرافدين» في «خليجي 26»

تشهد المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» إثارة كبيرة، عندما تقام مباراتا الجولة الثالثة عند الساعة 18:30 من مساء اليوم، حيث تلتقي السعودية مع العراق على استاد جابر الأحمد الدولي، والبحرين مع اليمن على استاد جابر المبارك.

وحسم منتخب البحرين البطاقة الأولى وصدارة الترتيب برصيد ست نقاط عقب فوزه في الجولتين الأولى والثانية على كل من السعودية والعراق، وتكون مباراته أمام اليمن لا تأثير لها على موقفه في المجموعة، لكنه يتطلع للفوز والحصول على العلامة الكاملة من النقاط (9 من 9)، وبالنسبة إلى المنتخب اليمني فخسر مباراتيه أمام الفريقين ذاتهما، ليبقى دون رصيد من النقاط، ويصبح خارج حظوظ المنافسة.

وضَمِنَ «الأحمر البحريني» صدارة المجموعة الثانية لتفوُّقه في المواجهات المباشرة على المنتخبين السعودي والعراقي، طبقاً للمادة السابعة من لوائح وقواعد البطولة الخليجية، والتي تنصُّ على أنه في حال تساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط، يتمُّ النظر إلى فارق الأهداف في حال لم يتفوق فريق على الآخر في المواجهات المباشرة.

وجاء انتصار البحرين على العراق بفارق هدفين في الجولة الثانية ليكون بمثابة هدية لنظيره السعودي قبل لقاء «الأخضر» ضد «أسود الرافدين» في الجولة الثالثة، إذ أصبح المنتخب العراقي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي يحتل وصافة الترتيب، حيث سجل الأخضر خمسة أهداف، واستقبل مثلها، بينما سجل «أسود الرافدين» هدفاً واستقبلت شباكه هدفين.

وستحدد مواجهة السعودية والعراق المنتخب الذي سيرافق «الأحمر البحريني» إلى نصف النهائي، وتعد حظوظ المنتخب السعودي أكبر من نظيره العراقي، حيث يدخل «الأخضر» اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لخطف بطاقة التأهل.

وفي حال التعادل سيرتفع رصيد المنتخبين السعودي والعراقي إلى أربع نقاط، وبالتالي ستكون الأفضلية لصالح «الأخضر»، لأن فارق أهدافه «صفر» بعد تسجيله خمسة أهداف، واستقباله مثلها، عكس منافسه الذي سجل هدفاً، واستقبل هدفين.