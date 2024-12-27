أول تعليق من فابيو ليما بعد إضاعته ركلة الجزاء أمام عمان.. اعتراف مفاجئ من لاعب "الأبيض"

علق مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، الدولي فابيو ليما على ركلة الجزاء التي أهدرها في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب العماني في الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26".

وقال في اعتراف مفاجئ أثناء حديثه لقناة "أبوظبي الرياضية" عقب نهاية اللقاء: "لا نستحق أن نتأهل بعد هذه الأخطاء الفردية الكثيرة، أعتذر عن ركلة الجزاء المهدرة".

وكان فابيو ليما تقدم بخطى ثابتة لتنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب في الدقيقة 5+90 وهي الركلة التي كانت كافية حال تسجيلها لتقود "الأبيض" إلى الدور نصف النهائي، إلا أنه سددها بطريقة غريبة في وسط المرمى لم يجد معها الحارس العماني إبراهيم المخيني صعوبة في التصدي لها.

وواصل قائلاً: "لقد قدمنا بطولة جيدة وخلقنا العديد من الفرص، ولكن لم يحالفنا الحظ، ولكن تبقى النتائج هي الأهم".

واختتم: " أشكر الجماهير على الحضور والتشجيع وأقدم اعتذاري مرة أخرى".