مهدي الكرخي: الفوز باللقب الخليجي مثل اللغز

أكد رئيس رابطة المشجعين العراقيين في الكويت، العراقي مهدي الكرخي، أن الكويت التي أسست وبدأت بطولات كأس الخليج منذ أكثر من 50 عاماً، تقدّم حالياً نسخة استثنائية من بطولة «خليجي 26»، حيث نجحت في أن تجمع الدول الخليجية في أجواء رائعة تجسد التلاحم بين كل الجماهير في مكان واحد.

ويعد مهدي الكرخي من أقدم وأشهر المشجعين في العالم العربي وبطولات الخليج، ويرتدي دائماً كوفيته الشهيرة التي تجمع اللونين الأحمر والأبيض، وطقماً رياضياً بألوان منتخب بلاده، ويعد أقدم مشجع رياضي في بطولات الخليج منذ حضوره للمرة الأولى في النسخة الرابعة في قطر عام 1976.

وقال مهدي الكرخي لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة الخليج الأغلى للجماهير الخليجية، حيث يعتبرها الكل بمثابة الكرنفال والعرس الرياضي، لكن لقبها مثل اللغز، فقد يكون منتخب في قمة مستواه ولا يحصد اللقب، وآخر في أسوأ حالاته ويفوز».

وأضاف: «الكويت هي من أسست بطولات الخليج، دولة جميلة تجمع العرب في أرض العرب، جوهرة الخليج، لنا ذكريات مع نجومها مثل جاسم يعقوب وحمد بوحمد وغيرهما كثير».

وتابع: «أعشق الإمارات، وفريق الإمارات دائماً من المرشحين للفوز باللقب، وليس من المهم في مثل هذه البطولات الفوز بالمباريات، بل اكتساب الخبرات سواء في الجانب الفني أو الزخم الإعلامي الكبير في البطولات الخليجية».