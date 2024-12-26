الحمادي: مواجهة «الأحمر» و«الأخضر» الأفضل فنياً

وصف المدرب السابق والمحاضر الدولي، عمر الحمادي، مباراة البحرين والسعودية، التي انتهت بفوز الأحمر البحريني (3-2)، بأنها أفضل مباراة حتى الآن في الدور الأول لبطولة «خليجي 26»، التي تستضيفها الكويت إلى الثالث من يناير المقبل، وذلك بسبب الفاعلية الفنية، وتبادل تسجيل الأهداف، مبيناً أنها عكست النقلة الفنية العالية للبطولة والمنتخبات المشاركة.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت المباراة 10 تسديدات باتجاه المرمى، وست فرص خطرة، و14 ضربة ركنية، وهي أرقام تعد عالية في المباريات، وتؤكد أن المواجهة كانت قوية، وتميزت بالندية والتكافؤ من المنتخبين»، وأضاف: «تميزت مباراة البحرين والسعودية بأداء هجومي متواصل من المنتخبين، مع أفضلية بارزة للأحمر البحريني، بفضل فاعليته الهجومية وتنظيمه الدفاعي، كما أظهر المنتخب السعودي روحاً قتالية ورغبة في العودة بالنتيجة في معظم مجريات المباراة».

عمر الحمادي:

. أرقام المباراة تؤكد أن المواجهة كانت قوية، وتميزت بالندية بين المنتخبين.