ماراثون دبي 2025 يتعاون مع «غينيس» و«شاومي»

أعلن «ماراثون دبي 2025» عن شراكتين بارزتين مع «غينيس للأرقام القياسية» وشركة «شاومي»، في النسخة الـ23 التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي، إن الشراكة التي أُبرمت بين «غينيس للأرقام القياسية» و«ماراثون دبي 2025» تتيح للمشاركين فرصة ذهبية للدخول إلى العالمية من خلال اختيار أرقام قياسية لتحطيمها، سواء من خلال السرعة أو من خلال أفكار مبتكرة مثل الجري بزي معين أو ضمن مجموعات، ومن بين الأرقام المطروحة: أسرع ماراثون أثناء تنطيط كرة القدم أو السلة، وأسرع نصف ماراثون معصوب العينين، وأسرع ماراثون بزي رسمي مدرسي أو طبي، وأسرع ماراثون يُجرى بوس

اطة أب وابنه أو أمّ وابنتها، وأسرع ماراثون على الزلاجات، وغيرها.

كما أعلن «ماراثون دبي» تعاونه مع «شاومي» كشريك رسمي لنسخة 2025، في خطوة تهدف إلى دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة الصحي وتعزيز تجربة المشاركين.

ويقام الماراثون يوم 12 يناير 2025، حيث سيتيح الحدث منصة متميّزة تجمع بين الرياضيين والهواة من جميع أنحاء العالم.

وأكد مدير التسويق الأول في «غينيس»، شادي جاد، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع مجتمع الإمارات على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة، وقال: «هذه الشراكة تأتي كجزء من التزامنا المجتمعي لتشجيع أفراد المجتمع كافة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونشر إنجازاتهم عبر قنوات (غينيس للأرقام القياسية)، وسيتاح التقديم لجميع طلبات المشاركة من دون أي رسوم مع تسهيل اعتماد الأرقام القياسية».

من جانبه، قال مدير فعاليات «ماراثون دبي»، بيتر كونيرتون، إن الشراكة مع «شاومي» تعكس روح الابتكار، وتكمل هدف الماراثون في إلهام العدائين وتحفيزهم من مختلف المستويات.