حققت بلدية دبي رقمين قياسيين عالميين سجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تنظيم أكبر درس متخصص في سلامة الغذاء حول "الشواء الآمن"، محققةً رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركين، وآخر من حيث عدد الجنسيات المشاركة.

وقالت البلدية عبر حسابها على منصة "إكس" إن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها لنشر ثقافة سلامة الغذاء، ورفع مستوى الوعي بالممارسات الغذائية السليمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ترسيخ منظومة غذائية أكثر أماناً واستدامة.