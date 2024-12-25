«العريق» و«شامخ» يتصدران الخيول العربية في مهرجان ليوا الدولي

اختتمت، أول من أمس، سباقات الخيول العربية الأصيلة ضمن مهرجان ليوا الدولي، بمشاركة نخبة من أفضل الخيول والملاك في شوطين رئيسين.

وتفوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، الجواد «العريق» للمالك بن عشير، محققاً المركز الأول، وحل ثانياً «سماء الغريبة» للمالك حمدان سهيل علي سالمين المزروعي، فيما حل ثالثاً «الحبي» للمالك علي سهيل علي سالمين المزروعي.

وفي شوط 2100 متر، حقق «شامخ» للمالك سيف محمد فن عبدالله المحيربي الأضواء والمركز الأول، تلاه «سفير الثاني» للمالك أحمد محمد فن المحيربي في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب «ميمون» للمالك بن عشير.